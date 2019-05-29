Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", с 30 мая по 1 июня в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 31-36°C. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.