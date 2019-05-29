В ходе совещания руководитель управления энергетики и ЖКХ Мурат Игалиев озвучил вопросы бесперебойного обеспечения водой, теплом, газом и электроэнергией население области. На сегодняшний день 125 населенных пунктов области обеспечены централизованным водоснабжением. В 21 населенном пункте питьевая вода доставляется спецтранспортом, – сказал Мурат Игалиев. Если учитывать все населенные пункты региона, то централизованным водоснабжением обеспечены 78,9%, если брать в расчет по количеству населения, то показатель увеличивается до 99,2%. – Кто знает, сколько человек проживает в этих населенных пунктах? Туда воду отвозят на транспорте. А кто следит за качеством этой воды? Это напрямую влияет и на здоровье населения. В 13 населенных пунктах нет централизованного водоснабжения. Значит, они берут воду из колодцев. Здесь тоже встает вопрос качества воды, – отметил Нурлан Ногаев. По словам акима области, на сегодняшний день некоторые населенные пункты недополучают питьевую воду. В частности это касается Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов. – Сейчас ситуация проблемная, мы не можем в полном объеме обеспечить районы водой. Водозабора недостаточно в связи с запуском интегрированного комплекса. В целом необходима полная реконструкция водовода, – сказал генеральный директор ТОО «Магистральный водовод» Мадияр Берлибаев. Именно эта компания управляет магистральным водоводом «Астрахань-Мангышлак» и примыкающими к нему водораспределительными сетями. Водовод производит поставку воды коммунальным предприятиям, которые, в свою очередь, доводят ее до питьевого качества и обеспечивают десятки населенных пунктов. Как отметил руководитель компании, в рамках реконструкции построено 56 км водовода, который позволит в ближайшее время увеличить подачу воды до 20 тысяч кубометров. Именно такой объем воды недостает в пиковый период. С 2020 года 15 тысяч кубометров технической воды по данному водоводу будет обеспечивать нефтехимический технопарк, что может вновь снизить объем воды для населения региона. Как отметил аким области, необходимо уже сегодня заняться вопросом использования технической воды с канализационного очистного сооружения, которое планируют сдать в эксплуатацию в текущем году. – Наша стратегическая задача – обеспечить рост экономики, соблюдая все условия обеспечения водоснабжением население региона. Одно другому не должно мешать. Зачем выливать воду на поля испарения, когда можно эффективно использовать водные ресурсы – доводить до требуемого качества и поставлять на Карабатан и нефтехимический комплекс, – считает Нурлан Ногаев. Проблема с перебоями в электроснабжении, особенно в летнее время, волнует население не меньше, чем нехватка водных ресурсов. По словам президента АО «Атырау Жарык» Сундета Кенжегалиева, городу необходимо провести работу по замене трансформаторных станций. – Было принято решение об установке дополнительно 50 трансформаторных подстанций для улучшения электроснабжения. Жалобы от населения есть, и они справедливы. Низкое напряжение, особенно в летний период, создает проблемы. Помимо установки 50 новых подстанций нужно заменить 11 км электрических сетей, построенных самостоятельно самими жителями и не отвечающих требованиям, – подчеркнул Сундет Кенжегалиев. Энергетики заверили, что этим летом перебоев с электроснабжением не будет. Уже заключены договоры с Мангистауским АЭК и другими производителями об увеличении подачи электроэнергии в регион на 20-25%. – Надо эти вопросы решать сегодня. Завтра, когда все начнут пользоваться кондиционерами, и потребление электроэнергии увеличится, будут проблемы. У вас практически стопроцентная собираемость по предоставляемым услугам, – обратился аким области к представителю Атырауэнергосату. – А качество этих услуг не всегда удовлетворяет население. Конечно, вы можете отключить неплательщика за долги. Но вы должны обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии для потребителя, он не должен страдать. Подверг критике аким области и работу энергонадзора, который должен заниматься вопросами разъяснения процедуры подключения к сетям электроснабжения. Недостаточный контроль за этой работой привел к самовольным подключениям электролиний к трансформаторным сетям. Город растет, появляются новые жилые микрорайоны. Обеспечить их коммунальной инфраструктурой является первоочередной задачей. Подводя итоги совещания, глава региона отметил важность решения всех проблемных вопросов по бесперебойному обеспечению населения коммунальными услугами. – Население ждет от нас оказания качественных услуг, направляет свои жалобы в чат-канал Телеграмм. У кого-то перебои с электроэнергией, с подачей воды. Поручаю, чтобы все эти вопросы были на контроле, обеспечить жителей необходимыми услугами. Людям не интересны наши проблемы, бюджетные заявки, тендеры, СНИПы и так далее, люди хотят бесперебойно получать все положенные им ресурсы, и наша задача – сделать это, – заключил Нурлан Ногаев.