Премьер-министру Республики Казахстан Мамину А.У. Депутатский запрос Уважаемый Аскар Узакпаевич! Казахстан взял курс на повышение конкурентоспособности экономики. Однако эта цель может быть достигнута не количеством новых объектов, а способностью выпускать продукцию высокого передела и генерировать новые технологические решения. Это возможно лишь при достаточных вложениях в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее - НИОКР). Согласно последним исследования экспертов, предприятия во всем мире наращивают расходы на НИОКР. Если в 70-е годы они равнялись затратам на рекламу, то в настоящее время опередили их в 7 раз. Фракция «Народные коммунисты» отмечает, что в казахстанской экономике, к сожалению, наблюдается обратная тенденция. Компании, в том числе государственные, тратят все больше средств на представительские цели и зарубежные мероприятия, урезая вложения в производственные инновации. В 2018 году внутренние затраты на НИОКР составили 72,2 миллиарда тенге. При этом доля внутренних расходов на НИОКР от ВВП упала до 0,12%, непрерывно снижаясь на протяжении последних 5 лет. Нынешний уровень затрат на данное направление на порядок отстает от развитых и даже многих развивающихся стран. Количество организаций и предприятий, осуществляющих НИОКР, в 2018 году снизилось до 384 по всей республике, тогда как 10 лет назад их насчитывалось 438. За последние 5 лет число работников, выполняющих НИОКР, уменьшилось более чем на 3 тысячи человек, т.е. на 14%. Средняя зарплата специалистов, осуществляющих научные разработки, составляет 600 долларов. При отсутствии достойного финансирования НИОКР и специалистов в этой сфере нельзя ожидать построения инновационной экономики даже при создании технопарков, инкубаторов и прочей дорогостоящей инфраструктуры. При таком положении невозможно даже удержать существующий технологический разрыв, не говоря уже о его сокращении. В 2012 году была законодательно введена обязанность недропользователей ежегодно финансировать НИОКР в размере 1% от дохода. Несмотря на большие ожидания, эта норма фактически не оказала никакого стимулирующего воздействия на технологические разработки. Это было связано с тем, что недропользователи могли расходовать выделенные на НИКОР цели по своему усмотрению и по очень размытому спектру направлений, в том числе на исследования в области экологии, охраны труда. Год назад были утверждены новые Правила финансирования НИОКР недропользователями в период добычи углеводородов и урана. Однако принципиальных улучшений они не содержат. Фракция «Народные коммунисты» считает технологическое отставание ключевой проблемой экономического развития. Просим предоставить информацию по следующим вопросам: 1. Сколько средств было выделено недропользователями с июля 2018 года по настоящее время в рамках обязательств по финансированию научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ? 2. Сколько бюджетных средств выделено по программе «Производительность-2020», достигнуты ли целевые индикаторы, какое влияние оказала программа на улучшение структуры экономики? 3. По каким критериям определяется инновационная продукция и инновационная активность предприятий для целей статистического учета? 4. Какие меры предпринимаются для кардинального увеличения финансирования НИОКР и эффективности данных затрат? Полагаем, что сфера НИОКР, как связующее звено между наукой и производством, не может далее оставаться без должного внимания и поддержки государства. Просим рассмотреть депутатский запрос и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан. С уважением, депутаты фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков Оглашен 29.05.2019г.