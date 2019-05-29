По словам художественного руководителя Дома культуры молодежи Кенжегуль Ахметовой, организаторами данной встречи является Дом культуры молодежи в рамках программы "Рухани жангыру". - Сегодня мы пригласили самых активных и талантливых учеников со средней общеобразовательной школы №11 и №42. Также тут принимают участие и студенты последнего курса музыкального колледжа города Уральск. Сегодня каждый школьник будет рассказывать о специальности своей мечты, далее будут проходить обсуждения на эту тему, подходит ли данная специальность этому ученику. Потом будем проводить тренинги, где каждый, сидя на стуле, расскажет о своем будущем, - пояснила Кенжегуль Ахметова. Между тем, Кенжегуль Ахметова отметила, что целью данного мероприятия является воспитание патриотизма, а также донести обычаи и традиции казахского народа до молодежи. - Сейчас мы развиваем интерес к казахской культуре, ведь это наше прошлое, мы всегда должны знать и помнить о своих предках. Чтить все традиции и обычаи. Мы расскажем как раньше проходило знакомство молодых пар, даже покажем это в игровой форме. Также некоторые из присутствующих сыграют на домбре. Потом каждый участник напишет о своих желаниях, методист прочтет все это, такая форма тренинга сблизит наших участников, - дополнила художественный руководитель Дома культуры молодежи. - А уже по окончанию круглого стола будет проведена концертная программа. Стоит отметить, что в рамках программы "Рухани жангыру" такие круглые столы проводятся на постоянной основе. - У нас составлен план таких мероприятий. Это очень важно в настоящее время, все то что касается молодежи, потому что в первую очередь воспитываем ее мы. Это наше будущее, - сказала Кенжегуль Ахметова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.