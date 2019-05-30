Иллюстративное фото из архива "МГ" Правительство Казахстана утвердило государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2019-2020 учебный год. Для поступающих выделили 51 085 грантов. Государственный заказ распределили по следующим специальностям: Педагогические науки – 8276; Искусство – 1615; Социальные науки (журналистика, информация) – 960; Бизнес – 1223; Естественные науки – 4088; Информационно-коммуникационные технологии – 5977; Технические науки – 15011; Сельскохозяйственные науки – 1600; Ветеринария – 835; В области услуг – 2200; Подготовительные (отделения для лиц казахской национальности, не являющиеся гражданами РК) – 2450; По госпрограмме "Серпін" – 5109; Другие – 1641. Гранты уже распределили по учебным заведениям страны, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки. На учебный 2018-2019 год МОН выделял 53 594 гранта. На медицинские специальности государственный образовательный заказ размещает министерство здравоохранения. Количество грантов для будущих врачей будет известно позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.