- Если сохранятся показатели смертности и рождаемости на уровне 2021 года, а внешней и межрегиональной миграции – на среднем значении за 2017-2021 годов, численность населения Казахстана к 2030 году достигнет 20.9 млн, а к 2050 – 27.1 млн, – отметил директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Анализ показал, что численность населения Казахстана к 2030 году может составить от 20.8 млн при негативном сценарии до 21.5 млн при позитивном сценарии. К 2050 году – от 23.5 до 27.7 млн.К 2030 году население больше всего вырастет в Нур-Султане (на 420 тысяч до 1.7 млн человек), в Алматы (на 414 тысяч до 2.5 млн человек) и Шымкенте (на 369 тысяч до 1.5 млн человек). Согласно аналитике ООН, несмотря на то, что в ноябре мировое население превысит 8 млрд человек, в последнее время отмечается постепенное замедление прироста.