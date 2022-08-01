Новый тариф вступил в силу с первого августа, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО меняются тарифы на коммунальные услуги Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО провёл анализ отчётов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ ТОО «Батыс су арнасы» за 2021 год, по итогам которого установлено неисполнение некоторых статей затрат и инвестиционных программ на сумму в размере 209 миллионов тенге по услуге водоснабжения и 158 миллионов тенге по услуге водоотведения. Для защиты прав потребителей и возмещения необоснованно полученного дохода, в отношении ТОО «Батыс су арнасы» приняты меры и введены временные компенсирующие тарифы. Другими словами, тарифы на водоснабжение и водоотведения снижены для всех групп потребителей, в том числе и для населения города. Ранее тариф по услугам водоснабжения для населения составлял 45.15 тенге за один кубометр и по услугам водоотведения для населения – 45.81 тенге за кубометр. В связи с введением временных компенсирующих тарифов, с первого августа тарифы снижены следующим образом:
  • по услугам водоснабжения для населения снижен до 37.17 тенге за кубометр (снижение на 7.98 тенге от 45.5 тенге за кубометр);
  • по услугам водоотведения для населения снижен до 40.01 тенге за кубометр (снижение 5.8 тенге от 45.81 тенге за кубометр).
