по услугам водоснабжения для населения снижен до 37.17 тенге за кубометр (снижение на 7.98 тенге от 45.5 тенге за кубометр);

по услугам водоотведения для населения снижен до 40.01 тенге за кубометр (снижение 5.8 тенге от 45.81 тенге за кубометр).

Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО провёл анализ отчётов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ ТОО «Батыс су арнасы» за 2021 год, по итогам которого установлено неисполнение некоторых статей затрат и инвестиционных программ на сумму в размере 209 миллионов тенге по услуге водоснабжения и 158 миллионов тенге по услуге водоотведения. Для защиты прав потребителей и возмещения необоснованно полученного дохода, в отношении ТОО «Батыс су арнасы» приняты меры и введены временные компенсирующие тарифы. Другими словами, тарифы на водоснабжение и водоотведения снижены для всех групп потребителей, в том числе и для населения города. Ранее тариф по услугам водоснабжения для населения составлял 45.15 тенге за один кубометр и по услугам водоотведения для населения – 45.81 тенге за кубометр. В связи с введением временных компенсирующих тарифов, с первого августа тарифы снижены следующим образом: