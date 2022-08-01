О временном отключении воды предупредили в «Алматы су», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий Иллюстративное фото из архива "МГ"
  • Второго августа с 9 до 13 часов холодной воды не будет в зданиях в квадрате улиц Айтеке би – Макатаева – Амангельды – Муратбаева.
  • Третьего августа с 9 до 20 часов - в квадратах Курмангазы – Тулебаева – Гоголя – Назарбаева и Чайковского – Назарбаева – Гоголя – Курмангазы;
  • Четвёртого августа с 9 до 20 часов - в восьмом микрорайоне Ауэзовского района.
Воду отключат для замены технологического оборудования.