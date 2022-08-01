В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +17..+19. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +23..+25 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

В Актобе - дождь. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +33..+35 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

На большей части страны пройдут дожди, грозы, порывистый ветер. Лишь на крайнем западе погода будет без осадков.