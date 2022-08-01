Мужчина утонул ночью 31 июля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким района утонул в Атырауской области Вечером первого августа в реке Урал спасатели обнаружили тело акима Махамбетского района Рината Джанглишов. Мужчина утонул при неизвестных обстоятельствах примерно в 22:30 31 июля в посёлке Ортакшыл на реке Урал.
- Ринат Джанглишов был назначен акимом Махамбетского района в феврале 2021 года. Он запомнился коллегам как профессионал своего дела. Аким Атырауской области и все коллеги выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной кончиной Рината Бауыржановича, - отметили в акимате Атырауской области.
По информации ведомства, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.