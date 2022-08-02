• Toyota Relax — это гарантия сроком до 10 лет на автомобили Toyota, не предполагающая дополнительных плат. • Гарантия распространяется также и на автомобили с пробегом, которые прежде не обслуживались в официальных сервисных центрах Toyota. • Toyota Relax автоматически активируется после прохождения регламентного технического обслуживания (ТО) в официальном сервисном центре Toyota в Республике Казахстан. • Гарантия стартовала 1 августа 2022 года.Гарантия Toyota Relax распространяется на двигатель, трансмиссию, подвеску, систему рулевого управления, топливную систему, тормозную систему, электронные компоненты, компоненты электросистемы и другие основные узлы и элементы автомобиля. Гарантия предоставляется до 10 лет либо до 190 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Условия максимально просты: проходя регламентное техническое обслуживание (ТО) в официальном сервисном центре, автомобиль автоматически получает гарантию на последующие 12 месяцев или 10 000 км пробега.Гарантия доступна и владельцам автомобилей Toyota, импортированных из Российской Федерации, Украины, Грузии и других стран Восточной и Западной Европы, которые изначально были реализованы через официальную дилерскую сеть «Тойота Мотор Европа» и прошли государственную регистрацию в Республике Казахстан.Важно отметить, что гарантия Toyota Relax распространяется не только на новые автомобили или автомобили с полной историей обслуживания, но и на автомобили с пробегом, которые ранее не обслуживались в официальном сервисном центре Toyota.Для предоставления клиентам удобного и быстрого обслуживания процесс активации гарантии максимально прост. Клиенту не требуется подписывать дополнительные формальные документы, достаточно лишь приехать и пройти регламентное ТО в официальном сервисном центре.• Для активации гарантии не требуется дополнительная плата. • Она дарит автовладельцам абсолютное спокойствие и уверенность. При прохождении регламентного ТО в официальном сервисном центре автомобиль получает гарантию на следующие 12 месяцев или 10 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, на поломки, вызванные дефектом производства деталей или сборки. • Гарантия Toyota Relax положительно влияет на остаточную стоимость автомобиля при его дальнейшей реализации. • В процессе регламентного технического обслуживания используются только оригинальные запасные части и смазочные материалы, которые минимизируют износ рабочих элементов автомобиля и обеспечивают владельцу максимальную безопасность.В дополнение к гарантии сервисное обслуживание предоставляет клиентам и другие существенные преимущества. Работы выполняются высококвалифицированными техническими специалистами с использованием оригинальных запасных частей Toyota. Мастерские оснащены самым современным оборудованием, сотрудники обучены для работы со всеми технологиями и системами, используемыми в автомобилях Toyota. Ценообразование на регламентное ТО в официальных сервисных центрах Toyota совершенно прозрачно. Обслуживание производится согласно сервисному меню, доступному на сайтах сервисных центров и дилеров.Гарантия Toyota Relax предоставляется во всех официальных центрах дилерской и сервисной сети Toyota в Казахстане. За дополнительной информацией обращайтесь в ближайшие официальные дилерские и сервисные центры бренда в вашем регионе. Сотрудники центра будут рады предоставить вам исчерпывающую консультацию.