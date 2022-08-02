Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстанцы пожаловались на отсутствие в магазинах некоторых позиций кормов Purina, в частности Pro Plan и Friskies. В Nestlé подтвердили временные трудности с отгрузкой кормов. Назвать причины проблем с поставками в компании затруднились. Официальный представитель Purina в России Валерий Кожемякин уточнил, что проблемы с поставками могли возникнуть из-за значительного роста цен на все корма. Это, как он отметил, связано с курсом валют и банковской конвертацией рублей в тенге. 10 марта Nestle приостановил инвестиции в Россию и рекламу в стране, тем не менее заверив, что продолжит делать всё необходимое для обеспечения поставок продуктов потребителям во всех регионах присутствия компании. Purina выпускает сухой и жидкий корм для кошек и собак под брендами: Felix, Pro Plan, Friskies, One, Cat Chow, Dog Chow, Kit & Kaboodle, Beyond.