Нурлан НОГАЕВ начал отвечать на вопросы населения во время своей отчетной встречи, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта news.bisnews.kz Иллюстративное фото с сайта news.bisnews.kz Первый вопрос из зала был относительно тарифообразования и цены на газ. - Все тарифы у нас зависят от газа, потому что он у нас дорогой. Хотелось бы узнать, каким образом решается вопрос со снижением цены на газ? - был вопрос из зала. - Вопрос тарифообразования стоит остро. И сколько бы он не был (тариф прим.автора) населением не будет им довольно. Но снижения цены на газ не будет. Любые изменения в тарифе проверяет уполномоченный орган, обоснованность повышения в том числе. Нам сейчас главное - удержать тарифы на нынешнем уровне. Что касается строительства ГПЗ на Карачаганаке, это сложное и высокотехнологичное строительство, вопрос его обоснованности его строительства прорабатывается. Нарекания жителей касается того, что 50% газа по всей республике разрабатывается у нас и при этом он дорогой, но мы же не авторитарное государство. У нас тарифы ниже или такие же, как среднестатистические. Если говорить о тарифах, то давайте говорить до конца обо всех тарифах. К примеру, у нас электроэнергия дешевле, чем в других соседних областях, - ответил Ногаев. Видео Ербола АМАНШИНА