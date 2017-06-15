Фото из архива "МГ" Выйти на улицу днем, не говоря уже о вечере, в Уральске и области стало невозможно из-за нашествия комаров и мошек. - С ребенком не можем выйти на улицу, ходить невозможно, не то что стоять. Старший выходит на велосипеде покататься и все равно возвращается минут через 10 весь покусанный. В итоге воздухом дышим через сетку в окне. Везде говорят, что на борьбу с комарами выделили 50 миллионов тенге. Неужели этих денег так мало, что вообще никакая работа не проводится? Сейчас шутят, что, мол, раздали бы 50 млн тенге уральцам, они бы хлопушками больше комаров убили. Начинаю в это верить. Прям до слез обидно, погода хорошая - ни холодно, ни жарко, а на улицу выйти не можем, - возмущается жительница Уральска Асель БЕРИК. Впрочем, такого мнения придерживается большая часть уральцев. Между тем в управлении энергетики и ЖКХ рассказали, что в этом году тендер выиграло ЧМУ "ЗКОО "Дезинфекция" и в настоящее время работа по борьбе в гнусом в городе ведется. - Изначально на борьбу с комарами из бюджета было выделено 49 млн тенге. Тендер выиграла компания "Дезинфекция, которая заявила на госзакупках сумму 23 млн 60 тысяч тенге, - рассказали в управлении. Директор организации ЧМУ «ЗКОО «Дезинфекция» Мурат ТАНКЕЕВ рассказал, что их организация выиграла тендер на сумму 23 600 000 тенге и занимается борьбой с комарами в этом году, а одна из причин столь большего количества насекомых - уникальное расположение Уральска. - Дело в том, что, во-первых, наш город пересекает три крупные реки. Ни для кого не секрет, что благоприятные условия для разведения личинок - это скопление талых вод, а в этом году был очень большой разлив рек, следовательно, огромное скопление талой воды, - отметил Мурат ТАНКЕЕВ. - Стоит напомнить о снежной зиме, когда снег со всего города вывозился в район Телецентра, возле парка им.Кирова, района Медколледжа из-за таяния снега образовались лужи, которые до сих пор не осушены, там идет огромный выплод комаров. К тому же ежегодно выделяется одинаковая сумма на борьбу с комарами, а цены на препараты растут. Этого не достаточно, чтобы обрабатывать такие огромные территории. Город граничит с Зеленовским (п.Трекино, п.Плодоовощной, п.Асан и др.) и Теректинским (п.Подстепное) районами, которые не включены в обрабатываемые территории. В Апреле-мае текущего года были проведены противоличиночные мероприятия ранцевыми опрыскивателями по имеющимся разливам вокруг города, в Ханской роще, районе ЗКАТУ имени Жангир хана, парке им.Кирова, районе Ледового Дворца, районе Самал, Перевалочной рощи и т.д. Эффективность работы составила, по проведенным проверкам, 97-100 %. Работы выполнялись биологическим препаратом производства США «Вектобак», не влияющим на размножение флоры, фауны в водоемах. Но так как подъем реки Урал продолжался до начала июня, заливы увеличились, что потребовало дополнительных обработок для истребления личинок комаров. На данный момент ведется работа по "летающей" стадии комаров, обработку проводят, создавая барьер вокруг Уральска. Кроме того, работа проводится исключительно в ночное время воизбежание аллергических реакций у населения. - Барьер от комаров вокруг города создается в несколько этапов, но, стоит отметить, что создание барьера не исключает 100% "залет" комаров со стороны степи, лесных зон. Перемещению комаров сопутствуют погодные условия, например, во время дождя эффект препарата снижается, если дождь длительный, препарат смывается вовсе. Для сведения населения по выплоду комаров: за летний период личинки комаров размножаются от 3 до 5 поколений, каждая самка комара за один заход может отложить примерно 120-150 яиц. Продолжительность жизни самки - 2-3 недели, но может достигать 114-119 дней, все зависит от температуры воздуха и наличия питания, - заключил Мурат ТАНКЕЕВ.