В облздраве рассказали, почему врачи попросили маму снимать на видео судороги у сына, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» . malchik dcp (3) В управлении здравоохранения ЗКО прокомментировали ситуацию с маленьким Нурхатом ЕЛЕУСИНОВЫМ, а также пояснили для чего врачи просили мать снимать на видео судороги у сына. - Как выяснилось, на 20-е сутки после рождения, малыш находился на стационарном лечении в областной детской многопрофильной больнице с диагнозом: аллергический дерматит, церебральная ишемия, синдром угнетения. После лечения ребенок был взят на учет по группе риска. То есть первичные симптомы заболевания появились до получения плановых прививок, - рассказал заместитель руководителя областного управления здравоохранения Нурданат БЕРКИНГАЛИ. - Кроме того, он находился 5 раз на стационарном лечении в неврологическом отделении ОДМБ, выписывался с улучшением с диагноза: эпилепсия, вялый парапарез конечностей. Оформлена инвалидность с февраля 2016 года. В облздраве ЗКО отметили, что ребенок дважды за год проходил лечение в ННЦМиД городе Астана.  Окулистом в ОДМБ пациенту был поставлен диагноз - частичная атрофия зрительных нервов обеих глаз. - По поводу записи судорог на видео, то это является одним из методов диагностики и определения вида приступов, проводимый с целью подбора терапии, а не по причине недоверия, - пояснил Нурданат БЕРКИНГАЛИ.- Реабилитационное лечение в данный момент ребенку не показано, учитывая судороги. В настоящее время ребенок наблюдается участковым врачом, неврологом, получает стационарное лечение, обеспечивается бесплатным лекарствами. Напомним, уральские врачи попросили маму снимать на видео судороги сына, чтобы доказать что ее ребенок болен. На сегодняшний день родители собирают денежные средства на полное обследование за рубежом. Мальчик слепнет и его часто мучают судороги, от которых он может умереть. Если хотите помочь маленькому Нурхату, звоните по номеру 8(707)-456-59-82. Деньги можно перечислить на номер карточки АО "Казкоммерцбанк": 4003 0327 3013 6308 на имя Елеусиновой Кристины Владимировны. Или перечислить на счет Киви кошелек: ±77074565982. Кристина КОБИНА