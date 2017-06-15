Премьер-Министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А.

Депутатский запрос Уважаемый Бакытжан Абдирович!

По поручению Президента Республики Казахстан готовится новая редакция Налогового кодекса, которая нацелена стать понятной для предпринимателей и кардинально улучшить бизнес-климат в стране. Планируется реформирование налогообложения доходов и физических лиц. Прошедшая в Казахстане легализация капитала наглядно показала реальный масштаб расслоения в уровне доходов населения. По всей стране с экономически активным населением почти 9 миллионов человек для легализации денежных средств было открыто лишь 11800 счетов. На них поступило 4,1 триллиона тенге, т.е. средний размер по одному счету составляет 347 миллионов тенге. Это в 2500 раз превышает официальную среднемесячную зарплату в Казахстане и в 4300 раз превышает размер среднедушевого дохода населения. Столь резкое расслоение в доходах сопровождается расслоением в уровне трат. В то время, когда население экономит на всем, растет уровень продаж дорогих автомобилей, недвижимости, предметов роскоши. Парадоксально, что при таком неравенстве в доходах и потреблении у нас существует равенство в системе налогообложения, что противоречит экономической и социальной логике. Известно, что плоская шкала налога на доходы физических лиц сыграла свою роль на определенном историческом этапе. Сейчас же, учитывая проведенную легализацию капитала, необходимо осуществить переход к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц и повысить ставки налогов на сверхдоходы. Также считаем, что настало время существенно увеличить налогообложение демонстративного потребления: дорогой недвижимости, транспорта, предметов роскоши. При этом должны быть установлены вычеты для благотворительных расходов, поощряя социальное меценатство. Кроме того, несмотря на планы по переходу на всеобщее декларирование доходов и расходов, полагаем необходимым сосредоточить все усилия фискальной системы на администрировании налогообложения группы населения с наиболее высокими доходами. Как показала легализация, именно эта группа допускает нарушения, связанные с выводом средств из законного оборота. В этой связи фракция «Народные коммунисты» просит предусмотреть в новой концепции Налогового кодекса систему мер по повышению налогообложения сверхдоходов и демонстративного потребления, включая переход к прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога физических лиц. Коммунисты считают, что указанные меры принесут экономический эффект и позволят обеспечить социальную стабильность в государстве.

С уважением, Члены фракции КНПК «Народные коммунисты» в Мажилисе

А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков