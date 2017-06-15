На портале "Мой ГОРОД" проводятся технические работы

В связи с работами, проводимыми на сайте, новости, опубликованные 14 июня, удалились. Сегодня, 15 июня, на портале "Мой ГОРОД" проводятся технические работы. Периодически сайт может не работать, а новости за 14 июня будут восстанавливаться постепенно в течение дня. Работы планируется завершить к вечеру 15 июня. Приносим извинения за временные неудобства.