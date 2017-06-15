Поиски пропавшей 8-летней девочки в пригородном селе Бесикти велись весь вечер 14 июня и всю ночь. В розыскных мероприятиях вместе с полицейскими принимали участие местные жители, учителя и соседи.В настоящее время ведутся активные поиски тела девочки в реке. Предположительно ребенок утонул в водоеме. В поисковых мероприятиях принимают участие 13 спасателей ГУ "ЗРАОСО", задействовано 3 машины, 3 резиновые лодки.

Напомним, 14 июня в 22.20 в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже своей дочери.

- Как выяснилось, 14 июня девочка вышла из дома в детский лагерь при школе-интернате «Бесікті» в 9 утра. Уже вечером в 17.15 часов, она вышла из лагеря, но домой так и не вернулась, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.