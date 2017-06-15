- В Уральске имеется 17 531 светоточка. 13% или около 2300 светильников являются энергосберегающими. На проспекте Евразия установлены светильники, которые экономят энергию. В планах – расширить количество улиц, - сообщил главный специалист управления энергетики и ЖКХ Кайрат Сатымов. Между тем, в Уральске появились умные лампочки. Они освещают подъезд, только тогда, когда туда входят люди. Светильники в рамках проекта "Умный город" были подарены СПК "Орал" жителям двух многоэтажных домов, расположенных в пятом микрорайоне. В управляющей компании отметили, что новые лампы экономят электроэнергию весьма ощутимо. - 114 светильников установлены в двух домах пятого микрорайона - №6 и №20. Одна лампа имеет мощность всего в 6 Ватт. Сэкономленные деньги будем тратить на приобретение подобных ламп. Мы обслуживаем 18 домов. Хотим выйти на поставщиков продукции, - говорит управляющий сервисной компании Нурлан Рахимжанов. По подсчетам главы управляющей компании, в месяц энергоснабжение одного подъезда, оснащенного обычными лампами, будет стоить 18 тысяч тенге. Светодиодные светильники обходятся в 5-6 раз дешевле.Фото автора