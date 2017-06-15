Как рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области, 14 июня в 22.20 к ним обратилась женщина с заявлением о пропаже своей дочери. - Как выяснилось, вечером 14 июня девочка вышла из дома и до сих пор не вернулась, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. – Сейчас все силы направлены на поиски девочки. Полицейские просят всех кто владеет какой-либо информацией сообщить по номеру 102.