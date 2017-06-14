Сегодня, 14 июня, на площади им. Абая прошел выпускной бал, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». vypusknoi (5) На площадь каждый автобус со школьниками сопровождали сотрудники полиции. По традиции  территорию площади оцепили и впускали только по пропускам. Выпускники были одеты в красивые костюмы, а выпускницы в нарядные вечерние платья. Все охотно позировали и фотографировались на память. Олег СИДОРОВ - выпускник Круглозерновской школы обладатель знака отличия "Алтын белгі",  хочет в будущем стать пограничником и поступить в Алматинскую академию КНБ. - Подготовка к экзаменам в норме. Немного грустно расставаться со своими сверстниками, но я думаю, что у нас дружный класс и мы будем часто видеться, что мы будем не редко встречаться, - рассказал Олег. Выпускница школы №42 Айша МАРАТОВА также обладательница "Алтын белгі", планирует стать врачом. - Самое главное сдать хорошо биологию и химию. Мечтаю стать врачом. Меня ждут 5 лет общей практики, за это время думаю определюсь каким специалистом я стану, - отметила Айша. Торжественная часть бала началась с того, что все школы во главе с директором прошлись по главной площади. Потом их вниманию был представлен концертный номер, подготовленный детскими творческими коллективами Уральска. Поздравил выпускников и аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. - Этот день выпускники будут помнить всегда. Ведь вы сегодня получаете путевку в жизнь, все прекрасное вас ждет впереди. Самое главное, что вам нужно - это победить лень. И конечно же, очень много трудиться, чтобы стать хорошими специалистами в будущем, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Праздничный выпускной бал закончился красивым фейерверком. vypusknoi (10) vypusknoi (2) vypusknoi (3) vypusknoi (4) vypusknoi (6) vypusknoi (7) vypusknoi (8) vypusknoi (9) vypusknoi (11) vypusknoi (12) vypusknoi (13) vypusknoi (14) vypusknoi (15) vypusknoi (16) vypusknoi (17) vypusknoi (18) vypusknoi (19) vypusknoi (20) vypusknoi (21) vypusknoi (1) vypusknoi 22 Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА