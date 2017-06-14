На площадь каждый автобус со школьниками сопровождали сотрудники полиции. По традиции территорию площади оцепили и впускали только по пропускам. Выпускники были одеты в красивые костюмы, а выпускницы в нарядные вечерние платья. Все охотно позировали и фотографировались на память. Олег СИДОРОВ - выпускник Круглозерновской школы обладатель знака отличия "Алтын белгі", хочет в будущем стать пограничником и поступить в Алматинскую академию КНБ. - Подготовка к экзаменам в норме. Немного грустно расставаться со своими сверстниками, но я думаю, что у нас дружный класс и мы будем часто видеться, что мы будем не редко встречаться, - рассказал Олег. Выпускница школы №42 Айша МАРАТОВА также обладательница "Алтын белгі", планирует стать врачом. - Самое главное сдать хорошо биологию и химию. Мечтаю стать врачом. Меня ждут 5 лет общей практики, за это время думаю определюсь каким специалистом я стану, - отметила Айша. Торжественная часть бала началась с того, что все школы во главе с директором прошлись по главной площади. Потом их вниманию был представлен концертный номер, подготовленный детскими творческими коллективами Уральска. Поздравил выпускников и аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. - Этот день выпускники будут помнить всегда. Ведь вы сегодня получаете путевку в жизнь, все прекрасное вас ждет впереди. Самое главное, что вам нужно - это победить лень. И конечно же, очень много трудиться, чтобы стать хорошими специалистами в будущем, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Праздничный выпускной бал закончился красивым фейерверком.