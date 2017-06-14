В редакцию обратились обеспокоенные жители Актобе. Они рассказали, что 13 июня стали свидетелями, на их взгляд, вопиющего случая в центре города. - Мы с дочерью приехали на «поющий» фонтан напротив областного акимата, по проспекту Абилкайыр хана, - рассказывает Елена Горбунова. - На улице жара стоит, фонтан был полный мальчишек – прыгают, ныряют, рычаги ломают (на видео – авт.). Им замечание делаешь «Не ломайте!» - не реагируют. Мамы и бабушки стали возмущаться, мол, не для того фонтан строили, чтобы на следующее же лето его сломать. Кто-то позвонил в полицию, мол, охранника у фонтана нет, куда акимат смотрит, что нам делать? Пока ехала полиция, рассказывает женщина, к фонтану пришли четыре девочки. И тоже полезли в воду – пару раз окунулись и вылезли. - Тут приезжает полиция и задерживает этих мокрых детей. Девочки кричат, плачут, испуганные, их трясет. Мы спрашиваем «Вы что делаете?», нам отвечают, мол, по домам развезем. Дети объясняли, что в городе они без родителей, у тети в гостях. И живут тут недалеко, и сами добегут. Патрульную машину ждали минут 20. А потом детей буквально «запихали» в автомобиль и уехали. Обращались с ними очень грубо! Домой их не повезли, я проследила. Мокрых и холодных их доставили в Заводской отдел полиции. Правомерно ли это? В пресс-службе ДВД Актюбинской области прокомментировали ситуацию. - Девочек действительно отвезли с фонтана в отделение, но только для того, чтобы доставить их потом домой, - объяснили в департаменте. – За детей можете не переживать, с ними все хорошо. А тех мальчишек, которые ломали фонтан, мы так и не нашли. По словам свидетелей, полицию ожидали полтора часа. За это время детвора на аллее сменилась несколько раз. - Задерживать детей – это верх цинизма! – возмущаются актюбинцы. – Нужна всего лишь патрулирующая охрана в местах скопления людей, а особенно детворы. EO5kjaM1drI