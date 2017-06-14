Фото из архива МГ Генеральный директор АО «СНПС-Актобемунайгаз» Ван ЦЗЮНЬЖЭНЬ заявил о готовности направить на оказание помощи пострадавшим от паводка актюбинцам 45 миллионов тенге. Такое обещание гендиректор крупнейшей нефтегазовой компании региона озвучил во время совещания в акимате, где глава региона пристыдил приглашенных руководителей наиболее значимых предприятий области за недостаточную помощь пострадавшим от весеннего паводка. - Компания «Мангистаумунайгаз», не имеющая отношения к нашей области, собрала и передала актюбинцам 56 миллионов тенге. Существенная помощь была оказана центральным аппаратом Народного банка, Таразским государственным университетом. К сожалению, предприятия, работающие в нашем регионе, такого же великодушия пока не проявляют, - подчеркнул Бердыбек САПАРБАЕВ. По всей видимости, речи акима возымели должное действие. Вслед за гендиректором «СНПС-Актобемунайгаз» о желании оказать помощь заявили руководители и других предприятий. Однако суммы, в сравнении с обещанными СНПС 45 миллионами, были скромнее – до 5 миллионов тенге.