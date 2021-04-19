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Нашла в гараже старые ножницы и поточила бабушкиным методом. Стали острее чем новые

https://mgorod.kz/projects/nitem/nashla-v-garazhe-starye-nozhnitsy-i-potochila-babushkinym-metodom-stali-ostree-chem-novye/
Marat
Нашла в гараже старые ножницы и поточила бабушкиным методом. Стали острее чем новые
https://mgorod.kz/projects/nitem/nashla-v-garazhe-starye-nozhnitsy-i-potochila-babushkinym-metodom-stali-ostree-chem-novye/

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