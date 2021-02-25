Иллюстративное фото из архива "МГ" – Острейшей социальной проблемой является бытовое насилие в отношении женщин. Ежегодно в нашей стране регистрируется более 2,5 тысячи преступлений против женщин. В том числе с летальными исходами. Насилие против женщин лишает их полноценного участия в жизни общества и оказывает негативное влияние на институт семьи. Решение этого наболевшего вопроса возможно только общими усилиями госорганов и неправительственных организаций, - сказал Президент на заседании Национального совета общественного доверия. Он отметил, что ключевая роль здесь отводится специальным подразделениям МВД по защите женщин и детей от насилия, созданным еще в 1999 году. – Они должны быть эффективным звеном взаимодействия полиции с гражданским обществом. Однако в свое время их штатная численность была сокращена почти наполовину, причем в тех регионах, где наиболее часто фиксируются факты бытового насилия. Эту проблему на площадке Нацсовета поднимала социолог Гульмира Илеуова. Поручаю Министерству внутренних дел по возможности восстановить штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия, - заявил Глава государства. Токаев также отметил инициативу правозащитницы Айгуль Орынбек. Она предложила ввести специализацию женщин-следователей по насильственным преступлениям, совершенным против женщин и детей. – Это позволит не допускать факты предвзятого и нетактичного отношения к потерпевшим. Рахим Ошакбаев (директор центра прикладных исследований "Талап". - Прим.) передал мне письмо-обращение видных юристов и общественных деятелей с просьбой законодательно ужесточить наказания за семейно-бытовое насилие. Эту интересную инициативу следует широко обсудить, и, возможно, мы примем соответствующие меры в законодательном порядке, - добавил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.