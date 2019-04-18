То, что оседает на стенках чайника и нагревательную спираль, не может попасть в наш организм. Даже если не заметить и проглотить частицу накипи, вреда, кроме неприятного привкуса во рту не будет. Накипь — это осадки кальция и магния, малоактивные, потому что нерастворимы. Поэтому они плохо проводят тепло, и оседая на нагревателе увеличивают время закипания воды.Но все же, не забывайте заботиться о бытовой технике и вовремя удалять. Возьмите около 100 гр. лимонной кислоты, всыпьте внутрь чайника, долейте воду до отметки и закипятите. После, оставьте чайник, наполненный раствором на всю ночь, утром вымойте. При необходимости повторите процедуру. Если в доме нет лимонной кислоты, поможет лимон – нарежьте его на мелкие кусочки вместе с цедрой, положите все внутрь чайника и прокипятите. При этом сок лимона не только уберет накипь, но и подарит аромат.