Куличи по этому рецепту всегда удаются. Получаются высокими и пышными. К этому дню магазины предлагают великое множество куличей, разных форм и размеров. Но, к сожалению, вкусными их не назовешь. Да и разве может магазинное быть вкуснее домашнего. 250 гр. 18% творога (можно жирнее) 50 гр. слив. масла 2/3 ст. сахара 2/3 ч.л. соли 3 яйца 2 ст. муки ¼ ст. молока 8 гр. сухих дрожжей ½ ст. изюма 1 ст. цукатов 1пакетик ванилина В теплом молоке растворить 1 ч.л. сахара, дрожжи и 1 ст.л. муки. Накрыть опару пленкой и поставить в теплое место на минут 20, чтобы дрожжи поднялись. 2 яйца и желток от третьего яйца, оставшийся сахар смешать миксером. Добавить перетертый через сито творог, влить растопленное сливочное масло, соль, ванилин. Все хорошо перемешать. И добавить подошедшую опару. Просеять в смесь муку, измельченные цукаты. Тесто должно получиться липкое, но не густое и не жидкое. Формы для куличей выстелить пергаментом. Смазать маслом. Выложить тесто на ½ от объема формы. Накрыть пленкой или полотенцем и убрав в тепло дать тесту подойти в 2 -3 раза. Примерно 1-1,5 часа. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут, затем температуру снизить до 180 и выпекать 30- 60 минут в зависимости от размера формы. Готовность проверить зубочисткой. Украшать остывшие куличи по желанию: глазурью, посыпкой, цукатами. Также вам понравятся и пригодятся  весенние салаты и постный майонез.