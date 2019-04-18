Продолжаем знакомить вас с удивительным на планете. Сегодня это глаз пустыни – кольцевое образование Ришат, диаметр которого 50 км., видно даже из космоса. Как появилось это уникальное формирование на Земле? Интересные факты Обнаружена это место было только с приходом космической эры – увидеть эту уникальность полностью, можно только из космоса. Она до сих пор служит ориентиром космонавтам. Ришат – древнейший геологический артефакт, расположен в сердце пустыни Маур Адрар, Африка. Это точно самое загадочное место на планете. Вид сверху – это точно Глаз Сначала предполагали, что Ришат – это кратер от огромного метеорита. Метеорит не мог оставить такую плоскость на дне при падении. Тогда может, это многовековая эрозия вулканического происхождения. Но не обнаружив продуктов извержения эту теорию тоже отмели. Даже выдвигали версию о мистическом и инопланетном происхождении. Самая правдоподобная версия на сегодня – это следствие естественных, многовековых геологических процессов. Но как это вышло до сих пор загадка. Необычные цвета это не обработка фотографии – это тепловая эмиссия, природного происхождения. В разное время суток цвет может кардинально отличаться. Желтый цвет – песок, коричневый цвет - коренная порода, зеленый цвет – растения и голубой цвет – породы осадка. Загадка природы сформировалась постепенно, кольцо за кольцом. Возраст осадочных пород в центре около 2,5 млрд. лет, а крайнего кольца около 500 млн. лет. Это место отдаленное, однако есть многие туристические фирмы, предлагают туры сюда, особенно популярные - сафари на джипах. В сердце Ришат находится маленький отель. Он не роскошен, но условия для туриста не самые плохие. Также много уникальности в  хрустальной мечети и пляжах, которые лучше увидеть самому.