Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, за указанный период мобильными группами было проведено свыше 90 рейдовых мероприятий, проверено более 150 природопользователей, выявлено 88 фактов нарушений природоохранного законодательства, в том числе 26 фактов нарушения правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов, 62 фактов других нарушений природоохранного законодательства. - За период проведения ОПМ были изъяты 4 особи утки вида кряква, 37 кг незаконной добытой рыбы, 8 единиц орудий совершения правонарушения, в том числе 1 единица незарегистрированного гладкоствольного огнестрельного оружия,150 метров запрещенных к использованию рыболовных сетей, - сообщили в пресс-службе полиции. Всего с начала года сотрудниками природоохранной полиции выявлено 61 правонарушение в области охраны рыбных ресурсов, по 6 из которых возбуждены уголовные дела по ст.335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». По указанным фактам изъято 770 кг незаконной добытой рыбы, более 1000 метров рыболовных сетей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.