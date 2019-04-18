Когда я попросила Назгуль Макжан – руководителя инициированного Коммунистической Народной партией Казахстана республиканского проекта «Шапагат», поездить с «шапагатовцами» по адресам, где ждут их помощь, она меня честно предупредила – это может быть трудно. Потому что увидишь воочию то, что не показывают в эфирах телеканалов, то, о чем избегают говорить чиновники, увидишь, на какое беспросветное дно может упасть человек, когда он оказывается загнанным в парадигму под названием «терять нечего». Один день с «Шапагатом». Это было действительно трудно. Так трудно, что я, бросившая курить три месяца назад, снова взяла сигарету.
«Шапагатовцы» живут в этом режиме уже три года. Во всех областных центрах страны. Каждый день. Каждый Божий день. Загрузив машину дюжиной пакетов с продуктами – подсолнечным маслом, крупами, макаронами, картошкой, консервами, мукой, печеньем, мы двинулись по адресам, где надежда умирает последней..
История первая
Один из частных секторов столицы. Его предприимчивые жители, предусмотрительно когда-то купившие здесь земельные участки, стали строить здесь времянки. Впрочем, корень этого слова абсолютно не совпадает с его реальным значением. Ибо нет ничего более постоянного, чем временное…
Одну из комнат за 30 тысяч тенге снимает семья К. из 7 человек. Зрелого возраста женщина, ее муж, ее дочь от первого брака. Молоденькая девушка – мать четверых детей, мал мала меньше. На очереди пятый. Постоянной работы в этой семье не имеет никто. От слова совсем. Приехали в столицу 6 лет назад из отдаленной станции. За лучшей жизнью.
В комнате в метров 13 в квадрате живут 7 человек. На тринадцати квадратах – это чуть меньше чем 2 квадрата на каждого члена семьи. Спрашиваю – где ваш муж. Ибо рождение за 6 лет в столице четверых детей и пятого – в перспективе, предполагает и наличие более или менее постоянного партнера. Вопрос вызвал странную реакцию у всех взрослых членов семьи. Мать девушки засуетилась, сама молодая мать опустила глаза. У отчима нашлись дела во дворе…
Оказалось все просто. Девушка рожает от отчима. Его жена, мать девушки, знает…
В «Шапагат» семья обратилась за помощью помочь продуктами. Холодильник пуст. Руководитель столичного «Шапагата» Нурдаулет Оразханов тащит во времянку огромный пакет с едой. Черт с ним, с этим отчимом, с его неуемным либидо. Дети тут уже три дня кроме хлеба с водой ничего не ели…
...Выехали молча. Не было сил ни говорить. Ни осуждать. Ни гневиться. «Они попросили о помощи, как тут откажешь, дети голодные. Благо, бизнесмены помогают проекту продуктами. Надо бы попробовать работу отцу семейства найти», - только и сказала Назгуль.
К слову, работу «Шапагат» тоже старается найти. Для тех, кто хочет трудиться, работа находится…
История вторая
Очередная времянка на Лесозаводе. Есть такой район в столице. Еще одна казахстанская фавелла. Еще одна молодая мать четверых детей. Живут в комнатке в 8 квадратных метров. В ней – видавшая виды кровать и несколько ветхих корпешек. А еще стол, сколоченный из досок. Электроэнергии в комнате нет. Как-то зимой мать, назовем ее Асель, ушла на работу, оставив детей дома с включенным обогревателем. На угле хозяин времянки экономит. Загорелась проводка. Соседи увидели дым, выломали дверь и вытащили детей. С тех пор дверь висит на одной петле. С тех пор в комнате нет электроэнергии. Кушают при фонарике. Уроки старшая дочь второклассница делает тоже при фонарике. Рассказывая все это их мать то нервно смеется., то плачет…А мне подумалось – этим девчонкам повезло больше, чем пятерым сестрам Ситтер…
Это удивительно. Эти девочки – старшей из которой 8, младшей еще года нет, они абсолютно жизнерадостные. И ничего, что в последнее время едят только макароны на воде. Что на них – одежда, которую собрал «Шапагат». Что в комнате сыро и спят они на корпешках. Они улыбчивые, хулиганистые, беззаботные…От того, что другой жизни не знают? Или от того, что в них есть глубинное неосознаваемое еще понимание - надо уметь приспосабливаться.
Пакетам с продуктами они обрадовались. Назгуль достает кошелек, вытаскивает все деньги, которые в нем были – что-то около 20 тысяч и отдает матери. Та берет. Немного стесняется.
Отца своих дочерей она давно не видела. Пил, а как выпьет «как зомби становится», рассказала женщина. Спросила ее – «Он всегда таким был». «Да», - говорит. Почему жила с ним так долго, судя по количеству детей, спросила я снова. Говорит, надежда была, что исправится. Нельзя, говорит, без надежды жить…Нельзя, это точно.
История третья
Следующий пункт назначения «Шапагата» - семья оралманов из Узбекистана. В Казахстане переехали в 2006 году. Мадина, мать семейства, сама сирота. Сейчас работает в строительной фирме уборщицей в вечернее время. Ее супруг Мухтар по состоянию здоровья работать не может, у него отек правых конечностей, но диагноз неизвестен. За помощью к врачам здесь, семья не обращается, потому что нет денег «Будем пытаться помочь ему поправить здоровье или получить инвалидность», - говорит Назгуль.
Впрочем, мужчина без дела не сидит. Все работа по дому – на нем. В их времянке чисто, дети опрятны. Трое старших детей учатся в школе, младший сын ходит в детский сад. В «Шапагат» семья обратилась, потому что дочь Перизат заболела пневмонией, а лекарств купить не на что. Нужен препарат эуфуллин, аппарат для ингаляции. «Знаете, Перизат мечтает быть доктором. Она часто лежит в больнице, где видит больных деток и очень хочет им всем помочь», - рассказала мама девочки.
Старший сын тоже не здоров. У мальчика предпосылки к варикозу. По совету врачей ему на голени надевали резинки, но эффекта это не дало и вены начали расширяться и на бедрах. Сейчас ему снова необходимо обследование. Но, все снова упирается в деньги. Которых нет.
Тут я увидела четыре домбры, заботливо завернутые в плотную материю. Оказалось, дети играют. Инструменты старенькие, их, мама сказала, добрые люди подарили. Сначала одного из сыновей научил друг-одноклассник. Потом он – своего братишку и сестренок. Играют кюи. Маленький такой оркестр. В отдельно взятой времянке Нур-Султана. И что-то мне подсказывает, что все у этой семьи будет хорошо. И обязательно они выберутся из этой времянки. И будут играть свои кюи. На хороших домбрах…
Пока им просто нужно потерпеть. И немного их поддержать. Продуктами питания, лекарствами. И вниманием.
«Спасибо вам», - сказала Мадина.
Она была единственная, кто поблагодарил «шапагатовцев» в этот день…
.... Пока мы ездили, на телефоны Назгуль и Нурдаулета беспрестанно звонили. Волонтеры «Шапагата» в круглосуточном режиме мониторят соцсети, вносят в свою базу данных информацию. Между посещением, в дороге, Назгуль публикует видео бабы Веры. Она обратилась в «Шапагат» за помощью – ей негде жить. С женой сына отношения не сложились. Дочь обманным путем оформила кредит на мать на покупку чего-то в дом. А потом выгнала. Пенсия уходит на погашение кредита. «Шапагат» объявил сбор денег на устройство пожилой женщины в Дом престарелых. Проживание там платное. «На один месяц собрали», дальше будем думать», - облегченно сказала Назгуль. Поступил еще один звонок. Во времянке в Коктале молодая женщина с ребенком. Нечего есть. Пакеты с продуктами закончились. Нурдаулет заезжает в ближайший магазин, закупает продукты и мы едем по новому адресу. Здоровая молодая женщина, увидев нас, нервно говорит – «Зачем мне ваши пакеты, это мне на неделю, а что мне дальше делать». Но пакеты берет. «Проходили уже, через неделю снова придет за помощью», - спокойно говорит Нурдаулет.
Это был один день с «Шапагатом». Пока кто-то пишет стратегии о том, как бы нам всем улучшить жизнь, «Шапагат» каждый день помогает тем, кто в отчаянии, продержаться до времен, когда эти стратегии заработают….
Автор Луара Жусупбекова
КНПК
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.