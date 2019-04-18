45-летняя Жанаргуль Нургазиева была найдена убитой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Фото предоставлено Айжанар Куанышкалиевой В управлении полиции г. Уральска подтвердили, что Жанаргуль Нургазиева была обнаружена мертвой. Кроме того, полицейские также подтвердили информацию о том, что в данный момент установлен и задержан подозреваемый в убийстве. Позже в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 17 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками криминальной полиции ДП ЗКО и УП г.Уральск установлен и задержан  подозреваемый в совершении убийства без вести пропавшей. Задержанный водворен в ИВС УП г.Уральск.  Начато досудебное расследование по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство". Напомним, 45-летняя Жанаргуль Нургазиева пропала 15 апреля около 11.00. При себе женщина имела документы, телефон и крупную сумму денег. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.