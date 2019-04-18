По словам Алтая Кульгинова, они собрались, чтобы обсудить вопросы экономики простых вещей. - Первый президент Казахстана уделил особое внимание этой программе, было выделено 600 миллиардов тенге именно на поддержку экономики простых вещей. У нас есть проекты строительной индустрии. Объем инвестиции за прошлый год составил 133 миллиарда тенге, это на 23 миллиарда больше, чем в 2017 году. В прошлом году мы сдали в эксплуатацию 435 тысяч квадратных метров жилья, это и частное строительство, и строительство по госпрограмме. Особое внимание уделяется вопросу строительства доступного жилья по программе "Нурлы жер". В этом году мы планируем сдать 450 тысяч квадратных метров жилья, - отметил глава региона. Также аким ЗКО отметил, что в настоящее время развивается строительство и создаются возможности для бизнеса. - Ведь можно построить свои предприятия, заводы по выпуску тех вещей, которые мы приобретаем и в которых есть потребность. Мы хотим, чтобы деньги, которые выделяет государство, пошли в оборот экономики, чтобы были новые рабочие места, развивались технологии, - пояснил Алтай Кульгинов. Бывший аким города Булат Шакимов, а ныне директор ТОО "Спецстрой-Сервис", рассказал Алтаю Кульгинову о том, что местные строители не закупают товары, которые они производят. - Мы производим элементы мощения для благоустройства дорог, вы сами в свое время нам помогли. Завод немецкий, качество хорошее. Но наши местные подрядчики не знают нас, во-первых, у нас реклама слабая, выживаем за счет Атырау, мы можем, к примеру, покрыть облицовку на основе калиброванного песка, гранитной крошки или природного камня. Нареканий нет, из Атырау не было ни одного замечания. По городу прохожу и вижу, где Дом Союзов кладут плитку, не знаю, кто там подрядчик, но эта плитка через год рассыплется. Сейчас у нас приличные кредиты и очень тяжело, мне хотелось бы, чтобы местные наши производители работали с нами. Оборудование позволяет производить облицовочный кирпич разных цветов с разным покрытием, - пояснил Булат Шакимов. На что глава региона посоветовал в первую очередь следить за качеством выпускаемой продукции. - Вы опытный человек, были акимом города и знаете, какие у нас обновляются тротуары. Пожалуйста, работайте. Мы вам помогли наладить оборудование, у вас оно очень хорошее, через банки мы вас тоже поддержали, а дальше это уже рынок. Мы, наоборот, за то, чтобы покупали товары у местных производителей. Но главное - качество. Который год работаем по строительству дорог, элементарно, бордюры закупают в каком-то другом регионе. А что у нас не могут выпустить? Жалуются на наши предприятия и на качество. Если у вас качество хорошее, вам не о чем беспокоиться, - подытожил Алтай Кульгинов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.