Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в пригородном поселке Таскала была задержана автомашина, в багажнике которой находилась крупная партия рыбы осетровых пород и несколько сазанов. Общий вес осетров и севрюг составил 85 килограммов. - Задержаны трое жителей города Атырау, в отношении которых начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".Иная информация не подлежит разглашению, - сообщили в пресс-службе ведомства. yJ5FCb9xtO4