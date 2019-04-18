Из-за постоянной наледи на взлетной полосе пришлось увеличить время ожидания авиарейсов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Жители и гости города пока не вовремя вылетают из нефтяной столицы. Причиной этому стала постоянная наледь на взлетной полосе. Как рассказали в справочной "Международного аэропорта Атырау", из-за обильного снегопада и мороза на взлетной полосе образуется наледь, ее службы оперативно удаляют, поэтому время ожидания того или иного рейса приходится увеличивать. Ни один рейс не отменен. В справочной атырауского железнодорожного вокзала также сообщили, что все сообщения - строго по графику, сбоев из-за непогоды нет. Напомним, в Атырау с вечера 17 апреля - ураганный ветер, к нему ночью присоединились мороз и снег. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА