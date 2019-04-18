Трехлетний малыш пролежал в коме восемь дней, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, ребенок скончался 16 апреля не приходя в сознание. Напомним, трагедия произошла 8 апреля в городе Аксай. Трехлетний ребенок выпал с балкона девятого этажа. Он был сразу же госпитализирован в реанимацию. Ребенок был в крайне тяжелом состоянии и впал в кому. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.