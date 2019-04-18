На должность начальника департамента полиции Актюбинской области назначен полковник полиции Атыгай Арыстанов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Нового начальника департамента полиции представил личному составу министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Атыгай Арыстанов родился в 1971 году в Костанайской области. Окончил Алматинский государственный университет, магистратуру Карагандинского юридического института МВД Республики Казахстан. В органах внутренних дел служит с декабря 1992 года, на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. Имеет опыт работы на руководящих должностях. В разные годы работал начальником управления полиции Бостандыкского района ДП города Алматы, первым заместителем начальника департамента полиции Костанайской области, заместителем начальника департамента криминальной полиции МВД. С сентября 2016 года занимал должность начальника департамента по противодействию экстремизму министерства внутренних дел Республики Казахстан. Напомним, бывший глава департамента полиции Актюбинской области Махамбет Абисатов в апреле был назначен заместителем министра внутренних дел. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.