Айдар

Менеев - 1984 года рождения. Образование высшее. В 2007 году окончил факультет "Автомобильных дорог и строительства аэродромов" казахской транспортно-коммуникационную академии имени М.Тынышпаева.

Уральскдорстрой", в 2010 году занимал должность мастера в ТОО

"ASTRUM LTD".

В 2010 году работал главным специалистом отдела строительства объектов водообеспечения управления строительства, в 2011 году был назначен главным специалистом отдела контроля качества строительства управления архитектуры. В 2013 году работал главным специалистом отдела архитектурно-строительной инспекции комитета ЖКХ ЗКО, с 2015 по 2017 годы занимал должность главного специалиста отдела государственной архитектурно-строительной инспекции управления ЗКО. С 2017 года являлся заместителем руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЖКХ города Уральск.

Ранее Айдар Менеев занимал должность заместителя руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск.Свой трудовой путь начал в 2007 году в качестве рабочего второго разряда в управлении строительства дорог и мостов. В 2009 году работал мастером в АО "