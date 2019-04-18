Скриншот с видео Пресс-служба департамента полиции Атырауской области проинформировала, что столкнулись бортовая "Газель", легковой автомобиль Toyota и автобус Daewoo. - В аварии скончался сразу на месте один человек, еще двое доставлены в больницу, - сообщили в полиции. Начато досудебное расследование по ст. 354 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Добавим, что автобус, который полностью сгорел, был не рейсовый, не пассажирский, он принадлежал частной компании. LtpIYvXD0w8 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.