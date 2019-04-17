Фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем +10, ночью -3. В Атырау ожидается дождь, днем 5 градуса тепла, ночью -2 градуса. В Актобе будет солнечно, днем 7 градусов выше нуля, ночью -5. В Актау ожидается дождь, 10 градусов тепла днем и +8 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.