фото с сайта voda_mytaganrog.com Как сообщили на официальной странице городского акимата в Instagram, 18 апреля 2019 года на пересечении улицы Жангир хана и Саратовской трассы будут проводиться работы по установке запорной арматуры. В связи с этим будет проводиться отключение водопровода в микрорайонах Зачаганск, ПДП №1, 2, 8, 9, Деркул, Кумыска, Ускен ауыл, Рыбцех, "Кублей" мясокомбинат, Птицефабрика, Казак ауылы, Жаксы ауыл, Маштакова, Умит, Монкеулы, Коминтерн, СМП в домах частного сектора. Ориентировочное время проведения работ с 10.00 до 23.00. – Приносим извинения за временные неудобства. Просим произвести запас воды, - сообщили в пресс-службе акима Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.