Инцидент произошел в школе №45. Бабушка мальчика написала заявление о том, что якобы педагог почти на 2 часа задержала ее внука после занятий и била мальчика по голове. Как сообщили в полиции, в отношении учителя заведено уголовное дело по статье 140 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В школе по данному инциденту проводится служебная проверка. - Учитель очень образованный. Она сама в этом закончила эту же школу с красным дипломом, в этом году закончила вуз. Только начала свою профессиональную деятельность. Говорит, что не трогала мальчика, - прокомментировала скандал директор школы № 45 Алмагуль Ешмаганбетова.