Эта стратегическая программа первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заключается в том, чтобы возродить памятные ценности народа и подчеркнуть его уникальность. За эти два года в регионе произошло более тысячи событий, тем самым стратегический документ на протяжении многих лет показал, что развитие человеческих ценностей и развитие будущего имеют важное значение. - В рамках этой программы в области проводятся самые различные мероприятия, которые направлены на возрождение истории и преемственности поколений. Особенно хорошо себя показала подпрограмма этой статьи "Туган жер", - рассказала главный менеджер проектного офиса "Рухани жангыру" Гульсим Усагалиева. Одним из приоритетных направлений программы является пропаганда культуры верховой езды и домбры. В прошлом году около 2 тысячи домбристов, исполнив два кюя Курмангазы, вошли в Книгу рекордов Казахстана. На мероприятие, посвященное 2-летию со дня выхода программы «Рухани жаңғыру», были приглашены студенты и преподаватели. На заключительном концерте были исполнены народные песни, и зрительский зал получил массу положительных эмоций. - Сейчас в регионе повсеместно ведется работа по популяризации национального искусства, в частности это игра на домбре. Во многих школах работают музыкальные кружки, где учат игре на национальном музыкальном инструменте. Это очень важно особенно для молодого поколения. Необходимо не просто научиться играть на домбре, но и знать всю историю ее создания, - сообщил руководитель управления культуры ЗКО Кадырболат Мусагалиев. Следует отметить, что реализовываться программная статья елбасы будет на протяжении многих лет, возрождая и прививая молодому поколению традиции и национальные ценности казахского народа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.