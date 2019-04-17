Валерий Шалунов был признан виновным по статье 99 УК РК "Убийство". Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Дело рассматривалось присяжными заседателями. Трагедия произошла 15 декабря 2018 года. Из материалов дела следует, что в день убийства Валерий Шалунов, Османова и Завалов распивали спиртные напитки в доме подсудимого в Бурлинском районе ЗКО. – Завалов является инвалидом второй группы и у него отсутствуют нижние конечности. Позже Завалов попросил Османову помочь ему помыться в бане, однако женщина отказалась и легла спать. Погибший на инвалидной коляске направился в баню, начал мыться, а позже позвал Шалунова помочь ему. Там между ними возникла ссора, в ходе которой Завалов толкнул Шалунова, тот упал и обжег левую руку. После чего Шалунов взял металлический угольник и нанес потерпевшему множественные удары в жизненно важные органы, отчего Завалов скончался на месте, - зачитал судья Бакыт Ермаханов. Стоит отметить, что осужденный должен будет пройти принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.