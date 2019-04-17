В селе Казан Мартукского района долги не могут выбить 36 человек. Суммы у всех разные: от 28 тысяч до 200 тысяч тенге. Сельчане говорят, перые месяцы после заключения договора с закупщиком деньги предприниматель им выплачивал без задержек. Но с в середины июля начались перебои. - Вот молоко получили, копеечку, допустим, рассчитали нас, мы на эти копейки коммуналку оплачиваем, еду, одежду покупаем. Все с этого же, с этой копейки! А если задержка, вот прошел сезон, сено не можем купить. Скотина завтра голодная останется, - негодует жительница с. Казан Марина Бажутко. Люди даже подключали сотрудников местного акимата. Но даже чиновники не помоги им выбить долги с предпринимателя. - Мы, естественно, повлиять на частного предпринимателя не можем. Но мы как бы консультируем, советуем, - прокомментировал ситуацию замакима Мартукского района Исатай Есмагамбетов. В самой же компании утверждают, что денег нет. Когда появятся – тоже затрудняются ответить. Но пообещали, что в ближайшее время все-таки постараются расплатиться с сельчанами. - Нам тоже должны. Также крестьянские хозяйства, которые тоже в таком же положении находятся. Я, например, не могу тоже давить, потому что не с чего мне взять. С некоторыми я сужусь, там тоже нечего взять, - прокомментировала ситуацию директор кооператива «Национальный Эко продукт».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.