На сегодняшний день тема досрочных выборов Президента Казахстана самая актуальная, которую обсуждают абсолютно все не только в нашем государстве, но и во всем мире. Наша страна за годы независимости стала влиятельным участником многих международных процессов, равным деловым партнером для ведущих держав, поэтому передача власти в Казахстане вызывает столь живой интерес. 19 марта, когда Елбасы Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия в своем обращении к народу сказал, что он как основатель независимого казахстанского государства видит свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования.Свое мнение о досрочных выборах высказали все участники конференции, в числе которых были политологи, представители интеллигенции и профессорско-преподавательский состав вуза. По словам ветерана труда Розы Кужековой, Казахстан сейчас сотрудничает со многими странами, и все главы этих государств приняли решение Нурсултана Назарбаева о сложении своих полномочий. сейчас все ожидают новых решений от Президента Касыма-Жомарта Токаева, направленных на развитие торгово-экономических, политических связей. - Я считаю, что проведение досрочных выборов очень важно для нашего народа сейчас. Особенно потому что мы живем в постоянно меняющемся мире, где Казахстан добился мирового признани благодаря елбасы. поэтому Решение Касыма-Жомарта Токаева очень правильное, - пояснила политолог Захот Мухлисова. Участники конференции считают, что принятое решение первым президентом Казахстана является очень важным в первую очередь для того, чтобы страна вступила на новый этап развития. Основная цель конференции-это показать роль и значение предстоящих выборов для казахстанского народа и всего мира, а также необходимость сохранения преемственности выбранного курса. В завершении участники мероприятия отметили, что населению необходимо принять активное участие в выборах, тем самым выполнить свой долг как гражданина страны.