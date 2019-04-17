Иллюстративное фото из архива "МГ" - В связи с техническими неисправностями оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в специализированных ЦОНах и регистрационно-экзаменационных подразделениях административной полиции временно приостановлено до их устранения. Приносим извинения за предоставленные неудобства, - говорится в сообщении. Отметим, 13 марта уже возникали технические неисправности, из-за которых регистрация авто и выдача прав также были приостановлены. Услуги восстановили 14 марта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.