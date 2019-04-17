Сегодня, 17 апреля, сотрудники ДЧС ЗКО и предприниматели провели благотворительную акцию по установке пожарных дымовых датчиков-извещателей многодетным семьям. В число этих семей попала и Арайлым Досалиева, которая воспитывает 6 детей. Как рассказала Арайлым Досалиева, они живет в съемном частном доме. В нем установлена газовая печь, и оставлять детей одних, без присмотра, ей было страшно. - Самой старшей дочери 15 лет. Четверо детей школьники, еще двое - дошколята. Самой младшая у меня девочка Маххабат, ей всего 9 месяцев. Больше года я живу на съемной квартире. Каждый месяц мы оплачиваем за нее по 35 тысяч тенге. Адресную социальную помощь я получаю, в общем, мой доход составляет в месяц около 100 тысяч тенге. Но выделить деньги на покупку такого дымового датчика я не могу, нам не хватит денег на продукты. Я считаю, что дымовой извещатель, который нам будут устанавливать, - это хорошая вещь. Вы просто не понимаете, на работе я все время нервничала, все время мысли только о детях,х оть бы не случился пожар, они же одни дома, без присмотра взрослых. Они ведь самостоятельно готовят на газу, сами отапливают дом. Не дай бог, что случись, мне страшно об этом думать. А так я все равно буду в курсе, что творится дома. Хоть у детей и есть телефон для связи, все равно бывает и такое, что нет баланса, сами они не могут позвонить мне, - говорит Арайлым. - Тем более я работала до декретного отпуска сутки через двое барменом в одном из кафе города. Женщина родила пятерых детей от мужа, который ушел из семьи, который никак не помогает. - Потом я встретила мужчину, думала и надеялась, что все будет нормально, родила дочь, но, видите, ничего не получилось. Вы спросите, какому мужчине я нужна с пятью детьми, у которой ни кола, ни двора и нет нормальной работы, - сказала Арайлым. Женщина рассказала, что одной тяжело воспитывать шестерых, есть трудности. - Старшей дочери удалили четыре года назад почку, был врожденный порок развития, а инвалидность наше государство не дает, потому что почка - парный орган. В анализе должен быть билирубин. То есть чтобы получить инвалидность, должна отказать вторая почка. Вот сейчас у нее воспалительный процесс, надо положить ее в больницу. Уролог говорит, что анализы в порядке, но все равно у нее бывают очень сильные боли, - говорит Арайлым. - Я воспитываю шестерых одна, да, сложновато, алименты от мужа не получаю. Вот на днях ходила к судебному исполнителю для получения справки, там мой бывший муж указал, что его зарплата всего 1000 тенге, теперь он должен платить по 500 тенге в месяц. Стоит отметить, что в съемной квартире, где живет женщина с детьми, нет никаких условий. - Печка которой мы отапливаем дом, в аварийном состоянии, однако идти некуда. Я хочу нормально пойти на работу и спокойно работать. Состою в очереди на получение жилья, - пояснила Арайлым. По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Ерлана Турегелдиева, в связи с трагическими событиями, которые произошли в городе Нур-Султан, в Павлодарской области в Кызылординской области, вопросы пожарной безопасности как никогда актуальны и остро стоит вопрос обеспечения безопасности в домах. - В связи с чем нами проводится превентивная работа по обеспечению безопасности в жилом секторе, несмотря на то, что отопительный сезон завершился. На сегодняшний день неравнодушные предприниматели обратились департамент ЧС с инициативой установки датчиков дыма в домах социально не защищенных слоев населения - многодетные и малообеспеченные семьи. В управлении координации занятости и социальных программ мы взяли списки десяти семей, и будем устанавливать там эти новые системы. Эти датчики работают в круглосуточном режиме в автономном режиме. При обнаружении дыма он отправляет смс-сообщение в течение пяти секунд на контактные сотовые номера,одновременно такой же сигнал дублируется на дежурно-деспетчерский пульт 101, - пояснил Ерлан Турегелдиев. Предприниматель же сообщил, что он не смог остаться равнодушным к произошедшим трагическим событиям в других городах. - Можно сказать мы помогли предотвратить возникновение ЧС на объектах жилого фонда. Нами не случайно были выбраны эти семьи. Им на самом деле очень сложно, мы обратились в департамент ЧС, чтобы оказать помощь, ведь они находятся в зоне риска. На сегодняшний день мы устанавливаем пять датчиков, до этого проведена была такая же акция в Акмолинской области. Стоимость одного датчика 15 тысяч тенге, - добавил предприниматель Темирбек Акимбеков. Стоит отметить, что во всех многодетных семьях, которым установили датчики, сложное финансовое положение.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.