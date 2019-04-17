Иллюстративное фото из архива "МГ" - За первую декаду апреля в регионе были дополнительно привиты против кори 42,4% детей в возрасте от 9 до 10 месяцев, а также 53% медицинских работников до 40 лет и 4,6% атыраусцев, контактировавших с больными корью, - сообщили в департаменте. Ранее в СМИ сообщалось, что на Тенгизе четыре человека заболели корью. С начала года привито порядка 9 тысяч человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.