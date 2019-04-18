Оглашен 17.04.2019 года Министру здравоохранения Республики Казахстан Е.А. Биртанову Депутатский запрос

Уважаемый Елжан Амантаевич!

Недавно вступили в силу изменения и дополнения в законодательные акты по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий, связанные с государственным регулированием цен. Главная задача этих норм заключается в том, чтобы сдерживать бесконтрольное подорожание лекарств. Коммунисты отмечают, что актуальность этой проблемы возрастает. За первый квартал 2019 года, в сравнении с первым кварталом прошлого года, стоимость медикаментов поднялась на 8,4%. Это в 1,7 раза выше, чем общий уровень потребительских цен. По темпам роста лекарства обогнали практически все продовольственные и непродовольственные товары. Сегодня мы наблюдаем, что участники рынка лекарственных средств, в ожидании государственного регулирования, пользуются случаем, чтобы максимально поднять ценовую планку. В результате за то время, пока будут введены все механизмы, позволяющие применять предельные цены, поставщики сформируют в стране совершенно новый уровень цен, заблаговременно обеспечив себе повышенную маржу. Полагаем, что такая ситуация требует безотлагательного расследования с выяснением объективных и субъективных причин ускоренного подорожания лекарственных средств. Кроме того, существуют риски выбора такого механизма ценового регулирования, который будет стимулировать торговлю на розничном рынке дорогими лекарственными средствами, вытесняя более дешевые с меньшей нормой прибыли. Стоимость лекарств является крайне важным для населения показателем, который влияет не только на благосостояние, но и здоровье населения. Рост цен вынуждает людей экономить на лекарствах, выбирая более дешевые или вообще отказываясь от них. По данным Комитета по статистике, среднее казахстанское домохозяйство потратило за прошлый год на медикаменты 26300 тенге. В целом по стране это порядка 120 миллиардов тенге. Полагаем, что данная цифра, полученная путем выборочного обследования домохозяйств, не отражает действительности. Реальные расходы на лекарства значительно выше. Но даже при официальном объеме рост цен на 8,4%, как это произошло за первый квартал, означает дополнительные 10 миллиардов тенге, переплаченные населением за те же препараты. Наряду с лекарствами, отмечается и подорожание амбулаторных услуг темпами значительно выше общей инфляции. Вместе с тем, неуклонный рост расходов населения на здравоохранение не приводит к адекватному повышению оплаты труда медицинских работников. В выигрыше оказываются лишь так называемые участники рынка. Фракция «Народные коммунисты» полагает, что здравоохранения – это не та сфера, где ценообразование допустимо на основе спекулятивной игры спроса и предложения.1. Какая работа проведена для внедрения государственного регулирования цен на лекарства и когда данный механизм полноценно заработает. 2. Причины ускоренного повышения цен на лекарства и амбулаторные услуги в первом квартале 2019 года. 3. Предложения по недопущению подорожания импортируемых лекарств при ослаблении курса тенге. Кроме того, считаем необходимым осуществлять достоверный учет расходов населения на лекарственные средства и медицинские услуги, в том числе по группам граждан с различными доходами.

Депутаты фракции «Народные коммунисты»: А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков Депутаты фракции «Нур Отан»: А. Смагулов В. Олейник З. Аманжолова