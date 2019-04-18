Глава государства поручил ужесточить уголовное преследование за кражи и усилить борьбу с наркобизнесом, сообщает informburo.kz.

Фото пресс-службы Акорды Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с руководством МВД РК. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter. - Провёл совещание с руководящим составом МВД. Поручил принять меры по ужесточению уголовного преследования за кражи. Поставил задачу усилить борьбу с наркобизнесом, повысить безопасность на дорогах, – написал президент. Он подчеркнул, что сотрудникам правоохранительных органов нужно завоевать доверие казахстанского общества. - Главными приоритетами полиции должны стать повышение эффективности работы, диалог с обществом, завоевание доверия населения, – подчеркнул глава государства. В своём выступлении глава государства подчеркнул, что Первым Президентом Казахстана – Елбасы перед МВД поставлена задача по формированию нулевой терпимости к правонарушениям, сообщается на сайте Акорды. - Работа полиции находится под пристальным вниманием всего общества. Ваша служба непосредственно соприкасается с интересами граждан страны и её безопасностью. Поэтому работа МВД должна быть организована чётко, системно. Полиция должна быть более открытой. Для этого нужен диалог с обществом. В этих целях мы продолжим реформу правоохранительной системы, начатую Елбасы. Её ключевая задача – неукоснительное обеспечение защиты прав казахстанцев, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Отмечая стабильность криминогенной ситуации в стране, президент Казахстана указал на направления, которые требуют усиления работы органов внутренних дел. В их числе: отсутствие эффективного взаимодействия полиции с обществом, недостаточная работа по предотвращению краж скота, мобильных телефонов и автомобильных запчастей, слабое противодействие наркобизнесу. Кроме того глава государства акцентировал внимание на необходимости снижения смертности на дорогах, усиления работы по профилактике правонарушений на местах и защите наших сограждан от последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. - Основное требование к полиции – эффективная работа, а ключевой критерий оценки эффективности – доверие населения. Люди жалуются на то, что полицейские зачастую ведут себя грубо или некомпетентно. В некоторых случаях сами нарушают закон и правила, в особенности, на дорогах. МВД в рамках проводимой реформы необходимо предусмотреть комплекс системных мер для сохранения опытных и честных профессионалов, а также жёсткого отбора молодых компетентных сотрудников с акцентом на устойчивый антикоррупционный иммунитет, – поручил Глава государства. Касым-Жомарт Токаев также одобрил принимаемые меры по специализации отдельных подразделений полиции на работе с иностранными туристами, подчеркнув, что обеспечение их безопасности является важнейшей составляющей благоприятного инвестиционного климата. Вместе с тем, президент Казахстана поблагодарил рядовых сотрудников полиции, которые, рискуя своей жизнью, приходят на помощь людям, и заверил, что государство будет оказывать серьёзную поддержку сотрудникам МВД и их семьям. Заслушав отчётную информацию министра внутренних дел, Касым-Жомарт Токаев поручил МВД выстроить системную работу по выполнению поставленных задач, активно использовать возможности СМИ и социальных сетей, а правительству обеспечить деятельность МВД необходимыми ресурсами. В завершение глава государства отметил, что исполнение поручений, данных на коллегии, будет находиться на постоянном контроле администрации президента и секретаря Совета безопасности.